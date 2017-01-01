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Украинский пловец установил новый рекорд, преодолев Днепр

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Украинский спортсмен установил рекорд, проплыв за месяц по Днепру больше 900 км. В следующем году он планирует вплавь преодолеть Черное море.
Пловец Михаил Романишин установил новый рекорд Украины, преодолев Днепр
Пловец Михаил Романишин установил новый рекорд Украины, преодолев Днепр
УНИАН

Мастер спорта по плаванию Михаил Романишин за месяц и пять дней преодолел вплавь более 900 километров украинского участка Днепра, установив рекорд Украины, сообщает УНИАН.

Рекорд был зафиксирован во вторник, 10 сентября, в Херсоне, где финишировал пловец, который 5 августа начал свой заплыв на границе Украины с Беларусью. В частности, присутствующая на мероприятии руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила о достижении нового рекорда – преодолении вплавь расположенного на территории нашей страны участка реки Днепр.

По словам Ветровой, спортсмен проплыл более 900 километров. После финиша Романишин отметил, что главная цель его заплыва – пропаганда спорта и здорового образа жизни.

"Только не называйте меня экстремалом. То, что я делаю, совсем не экстремальный вид спорта. Я не люблю риск, не сторонник того, чтобы испытывать организм на прочность предельными нагрузками. То, что я делаю, всегда продумано и отработано на тренировках", - сказал он журналистам.

Спортсмен не считает заплыв тяжелым и изнурительным. "Я даже получал удовольствие, так как видел, какая красивая наша страна. Правда, очень расстраивала экологическая ситуация. Я видел, что сбрасывается в Днепр, часто ощущал очень неприятный запах. Это недопустимо", - рассказал пловец.

В свою очередь его тренер Карен Абрамов рассказал, что некоторые участки были серьезным испытанием как для него, так и для Романишина. Также, по словам тренера, не всегда удавалось делать остановки тогда, когда этого требовала ситуация.

"Михаил ежесуточно плыл 10 часов, спал по 6 часов, ел по специальному графику. И график питания нужно было соблюдать максимально четко, ведь этот заплыв – постоянный расход энергии в огромных количествах. Поэтому Михаилу приходилось есть и в воде, так как не всегда была возможность выйти на берег: машина не могла подъехать или из-за рельефа местности, или из-за того, что мы проплывали через территорию заповедника, куда въезд запрещался", - поведал Абрамов.

Романишин добавил, что этот заплыв является первым этапом более масштабного проекта. В следующем году он планирует вплавь преодолеть Черное море по маршруту Одесса-Стамбул.

Ранее во Львове боец батальона полиции особого назначения в воскресенье, 14 апреля, установил Национальный рекорд Украины. Так, капитан полиции Зореслав Каинский стал первым участником полумарафона и преодолел 21 км в бронежилете. Достижения бойца зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

 

 

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Теги: рекорд, Днепр, спортсмен, пловец, рекорд Украины
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Источник: korrespondent.net

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