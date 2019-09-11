НАБУ поймало на взятке начальника Николаевского автодора

Чиновник был взят с поличным при получении 90 тыс. долларов.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.

Читай также: НАБУ должно остановить злоупотребления в “Центрэнерго“

Задержание произошло в рамках спецоперации, в ходе которой чиновник был пойман с поличным при получении взятки в размере 90 тысяч долларов. Действия Максименко были квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК (получение взятки). В данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Местное издание “Думская“ пишет, что Максименко требовал взятку в компании “Ростдорстрой“.

Напомним, на выезде из Крыма поймали сепаратиста с позывным “Коршун“. Мужчина принимал участие в захвате органов власти в Донецкой области, дежурил на блок-посту сепаратистов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.