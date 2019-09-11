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НАБУ поймало на взятке начальника Николаевского автодора

Комментариев: 1
Чиновник был взят с поличным при получении 90 тыс. долларов.
НАБУ поймало на взятке начальника Николаевского автодора

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.

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Задержание произошло в рамках спецоперации, в ходе которой чиновник был пойман с поличным при получении взятки в размере 90 тысяч долларов. Действия Максименко были квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК (получение взятки). В данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Местное издание “Думская“ пишет, что Максименко требовал взятку в компании “Ростдорстрой“.

Напомним, на выезде из Крыма поймали сепаратиста с позывным “Коршун“. Мужчина принимал участие в захвате органов власти в Донецкой области, дежурил на блок-посту сепаратистов.

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Теги: НАБУ, взятка, Николаев, Автодор
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Комментариев (1)
T-REX2    11.09.2019, 16:26
Оценка:  +1
T-REX2
ну и посмотрим,ЗЕ,что будет дальше
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