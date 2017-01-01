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Площадь пожара в Чернобыльской зоне выросла втрое

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Изначально площадь пожара составляла 4 гектара, но к утру четверга увеличилась до 11. Спасатели говорят об отдельных очагах тления.
Спасатели говорят, что открытых очагов горения нет
Спасатели говорят, что открытых очагов горения нет
Reuters (архивное фото)
Площадь лесного пожара в 30 километрах от Чернобыля увеличилась почти в три раза - с 4 гектаров до 11.
 
Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС.
 

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"По состоянию на 7.00 12 сентября пройденная огнем площадь составляет около 11 га. Открытого огня нет, наблюдаются отдельные очаги тления", - говорится в сообщении.
 
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
 
К тушению привлечены 101 человек и 26 единиц техники, авиация ГСЧС осуществила 26 сбросов воды (114 тонн).
 
Напомним, пожар возник на территории Дымарского лесничества накануне около 12:25. Произошло возгорание лесной подстилки на площади около четырех гектаров, которое переросло в верховой пожар.
 
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Теги: Чернобыль, пожар, лесной пожар, Чернобыльская зона, ГСЧС
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