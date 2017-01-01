Площадь пожара в Чернобыльской зоне выросла втрое
Изначально площадь пожара составляла 4 гектара, но к утру четверга увеличилась до 11. Спасатели говорят об отдельных очагах тления.
Площадь лесного пожара в 30 километрах от Чернобыля увеличилась почти в три раза - с 4 гектаров до 11.
Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Читай также: Окурки, брошенные "черными археологами" стали причиной масштабного пожара в зоне ЧАЭС"По состоянию на 7.00 12 сентября пройденная огнем площадь составляет около 11 га. Открытого огня нет, наблюдаются отдельные очаги тления", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 101 человек и 26 единиц техники, авиация ГСЧС осуществила 26 сбросов воды (114 тонн).
Напомним, пожар возник на территории Дымарского лесничества накануне около 12:25. Произошло возгорание лесной подстилки на площади около четырех гектаров, которое переросло в верховой пожар.