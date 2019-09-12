Дубинский опубликовал документы, как Святаш по заказу Порошенко организовывал митинги против Зеленского
Журналист-расследователь, народный депутат Украины Александр Дубинский (фракция “Слуга народа“) опубликовал в своем видеоблоге документы, подтверждающие связь Дмитрия Святаша с организаторами митинга, который якобы заказал Петро Порошенко против Владимира Зеленского под стенами телевизионного канала “1+1“.
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Также Дубинский разместил данные документы в сети Интернет, с ними можно ознакомиться перейдя по ссылке.
Журналист опубликовал отсканированные электронные копии переписок организаторов и заказчиков недавних митингов у здания телеканала “1+1“, которые якобы проводились сотрудниками Группы компаний (ГК) “АИС“ (совладелец Дмитрий Святаш), рядом с различными судами, Национальным агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА), Генеральной прокуратурой Украины и Государственным бюро расследований (ГБР).
Дубинский отметил, что коммуникацию от имени ГК “АИС“ вел Сергей Боровик (директор по маркетингу ГК “АИС“), а исполнителями были профессиональные организаторы митингов Георгий Дорофеев и Евгений Соляник.
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