Дубинский опубликовал документы, как Святаш по заказу Порошенко организовывал митинги против Зеленского

Также Дубинский разместил данные документы в сети Интернет, с ними можно ознакомиться перейдя по ссылке.

Журналист-расследователь, народный депутат Украины Александр Дубинский (фракция “Слуга народа“) опубликовал в своем видеоблоге документы, подтверждающие связь Дмитрия Святаша с организаторами митинга, который якобы заказал Петро Порошенко против Владимира Зеленского под стенами телевизионного канала “1+1“.

Читай также: Дубинский выступил в футболке с матерным выражением Порошенко

Также Дубинский разместил данные документы в сети Интернет, с ними можно ознакомиться перейдя по ссылке.

Журналист опубликовал отсканированные электронные копии переписок организаторов и заказчиков недавних митингов у здания телеканала “1+1“, которые якобы проводились сотрудниками Группы компаний (ГК) “АИС“ (совладелец Дмитрий Святаш), рядом с различными судами, Национальным агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА), Генеральной прокуратурой Украины и Государственным бюро расследований (ГБР).

Дубинский отметил, что коммуникацию от имени ГК “АИС“ вел Сергей Боровик (директор по маркетингу ГК “АИС“), а исполнителями были профессиональные организаторы митингов Георгий Дорофеев и Евгений Соляник.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.