Зеленский о санкциях против РФ: Это налог ради мира

Зеленский заговорил о необходимости сохранения санкций против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность сохранения санкций против Российской Федерации. Об этом он заявил на форуме YES, сообщает РБК-Украина.

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Президент акцентировал на том, что украинская сторона выступает за продление санкций против России. Между тем, некоторые международные партнеры думают о том, чтоб отменить наказание для страны-агрессора. Зеленский отметил, что сегодня санкции против РФ - это налог для обеспечения мирового порядка.

Иногда они (международные партнеры,- ред.) думают о снятии санкций. Вы теряете деньги, извините, мы теряем людей. Санкции это те самые жесткие налоги необходимые для мирового порядка. Это налог ради мира и пока его не будет восстановлено, санкции должны быть сохранены, - заявил Зеленский.

Напомним, ЕС продлил индивидуальные санкции против России. Персональные ограничительные меры продлены на шесть месяцев - до 15 марта 2020 года.

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