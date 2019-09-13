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Зеленский о санкциях против РФ: Это налог ради мира

Комментариев: 2
Зеленский заговорил о необходимости сохранения санкций против РФ.
Зеленский выступает за санкции против РФ
Зеленский выступает за санкции против РФ
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность сохранения санкций против Российской Федерации. Об этом он заявил на форуме YES, сообщает РБК-Украина.

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Президент акцентировал на том, что украинская сторона выступает за продление санкций против России. Между тем, некоторые международные партнеры думают о том, чтоб отменить наказание для страны-агрессора. Зеленский отметил, что сегодня санкции против РФ - это налог для обеспечения мирового порядка.

Иногда они (международные партнеры,- ред.) думают о снятии санкций. Вы теряете деньги, извините, мы теряем людей. Санкции это те самые жесткие налоги необходимые для мирового порядка. Это налог ради мира и пока его не будет восстановлено, санкции должны быть сохранены, - заявил Зеленский.

Напомним, ЕС продлил индивидуальные санкции против России. Персональные ограничительные меры продлены на шесть месяцев - до 15 марта 2020 года.

 

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Теги: Зеленский, санкции, РФ, форум
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Комментариев (3)
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Ira0956    13.09.2019, 11:49
Оценка:  0
Ira0956
Ну и орда у жи.до-хорька. Наверное, начал квасить )
Ira0956    13.09.2019, 11:49
Оценка:  0
Ira0956
морда
Ira0956    13.09.2019, 11:48
Оценка:  0
Ira0956
https://www.youtube.com/watch?v=7 CeLhHQjmwU
Хули ты ноешь?
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