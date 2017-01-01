Рада приняла закон Зеленского о обличителях коррупции: Что это значит

Нардепы поддержали подготовку закона ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №1010 О внесении изменений в закон Украины О предотвращении коррупции (по обличителях коррупции) за основу.

Решение было принято на заседании парламента сегодня 13 сентября. За проголосовали 283 депутата.

Что дает украинцам законопроект №1010?

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Документ дает правовой статус, права и гарантии обличителям коррупции. Законопроект предусматривает создание условий для безопасной передачи информации о коррупции, предоставление государственной защиты.

Реализация закона требует трат из госбюджета. Деньги будут нужны, в первую очередь, на сохранение прав и безопасности обличителей, а также на выплату им соответствующих компенсаций.

Для финансирования будут использованы такие источники:

Возмещение ущерба государству коррупционером. Выплата штрафов государству коррупционером. Решения судов по коррупционным делам. Возможно сокращение расходов на правоохранителей.

Ранее сообщалось о том, что заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка предложил “поощрять“ лиц, которые разоблачают топ-коррупционеров.

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