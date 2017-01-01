Рада приняла закон Зеленского о обличителях коррупции: Что это значит
Верховная Рада Украины приняла законопроект №1010 О внесении изменений в закон Украины О предотвращении коррупции (по обличителях коррупции) за основу.
Решение было принято на заседании парламента сегодня 13 сентября. За проголосовали 283 депутата.
- Что дает украинцам законопроект №1010?
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Документ дает правовой статус, права и гарантии обличителям коррупции. Законопроект предусматривает создание условий для безопасной передачи информации о коррупции, предоставление государственной защиты.
Реализация закона требует трат из госбюджета. Деньги будут нужны, в первую очередь, на сохранение прав и безопасности обличителей, а также на выплату им соответствующих компенсаций.
- Для финансирования будут использованы такие источники:
- Возмещение ущерба государству коррупционером.
- Выплата штрафов государству коррупционером.
- Решения судов по коррупционным делам.
- Возможно сокращение расходов на правоохранителей.
Ранее сообщалось о том, что заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка предложил “поощрять“ лиц, которые разоблачают топ-коррупционеров.
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