Гройсман оценил первые 100 президента Зеленского

По словам экс-премьер-министра, правление Зеленского "динамичное".

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о взаимоотношениях с президентом Зеленским, а также оценил его первые 100 дней.

Об этом он сказал в комментарии УП.

Читай также: Кабмин Гройсмана официально сложил полномочия

Журналист напомнил Гройсману о его первых положительных впечатлениях о Владимире Зеленском и о том, как президент сказал экс-министру: “Лучшее, что вы можете сделать – это написать заявление на увольнение“.

На это Владимир Гройсман ответил так.

Читай также: Гройсман попрощался со своим кабинетом

“Во взрослом мире на такие вещи не обижаются. Президент сказал свою позицию, я заявил о своей позиции. Это абсолютно такие политические вещи“ – отметил он.

Могу сказать, что мы работали с ним (Зеленским – ред.) несколько месяцев абсолютно нормально: в контакте, во взаимодействии. Если были какие-то рабочие вопросы, мы их быстро решали

Напомним, ранее Владимир Гройсман выложил цифры госбюджета, который оставляет “в наследство“ новому Кабмину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram