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Гройсман оценил первые 100 президента Зеленского

Комментариев: 1
По словам экс-премьер-министра, правление Зеленского "динамичное".
Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Скриншот

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о взаимоотношениях с президентом Зеленским, а также оценил его первые 100 дней.

Об этом он сказал в комментарии УП.

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Журналист напомнил Гройсману о его первых положительных впечатлениях о Владимире Зеленском и о том, как президент сказал экс-министру: “Лучшее, что вы можете сделать – это написать заявление на увольнение“.

На это Владимир Гройсман ответил так.

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“Во взрослом мире на такие вещи не обижаются. Президент сказал свою позицию, я заявил о своей позиции. Это абсолютно такие политические вещи“ – отметил он.

Могу сказать, что мы работали с ним (Зеленским – ред.) несколько месяцев абсолютно нормально: в контакте, во взаимодействии. Если были какие-то рабочие вопросы, мы их быстро решали

Напомним, ранее Владимир Гройсман выложил цифры госбюджета, который оставляет “в наследство“ новому Кабмину.

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Теги: Владмир Гройсман, владимир зеленский
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Комментариев (1)
asfd0    13.09.2019, 15:43
Оценка:  +3
asfd0
Не отчитавшись ни разу за результаты своей работы, тем самым нарушив закон, этот деятель теперь других берётся оценивать.
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