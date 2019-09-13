Гройсман оценил первые 100 президента Зеленского
Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о взаимоотношениях с президентом Зеленским, а также оценил его первые 100 дней.
Об этом он сказал в комментарии УП.
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Журналист напомнил Гройсману о его первых положительных впечатлениях о Владимире Зеленском и о том, как президент сказал экс-министру: “Лучшее, что вы можете сделать – это написать заявление на увольнение“.
На это Владимир Гройсман ответил так.
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“Во взрослом мире на такие вещи не обижаются. Президент сказал свою позицию, я заявил о своей позиции. Это абсолютно такие политические вещи“ – отметил он.
Могу сказать, что мы работали с ним (Зеленским – ред.) несколько месяцев абсолютно нормально: в контакте, во взаимодействии. Если были какие-то рабочие вопросы, мы их быстро решали
Напомним, ранее Владимир Гройсман выложил цифры госбюджета, который оставляет “в наследство“ новому Кабмину.
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