Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

После форума YES Гончарук сбежал от прессы

Комментариев: 0
Журналисты не успели спросить у премьера то, что запланировали.
Гончару сбежал от прессы
Гончару сбежал от прессы
Соня Кошкина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сегодня, 14 сентября, открывал второй день форума YES, сбежал от прессы после выступления. 

Читай также: Премьер-министр: сказал инвесторам из Катара, чтоб покупали наши клубы

Об этом сообщила журналистка Соня Кошкина на своем Telegram-канал.

Она сообщила, что Гончарук после выступления на форуме быстро переоделся из костюма в неформальную тенниску и мастерски сбежал от представителей медиа, которые ожидали премьера с вопросами.

После выступления Гончарук сменил официальный костюм на неформальную тенниску. И дал мастер-класс по бегство от прессы. Даже жители Банковой позавидовали бы. То туда, то сюда, то налево, то направо, то снова назад - чтобы не дай Бог вопросы задавать не начали. Смешно, вот правда. Будто дети малые, - написала Кошкина.

Читай также: Гончарук о Зеленском: Я очень верю в него

Напомним, Гончарук рассказал про особенности госбюджета-2020. Проект бюджета разрабатывается на основе прогноза роста ВВП в 3,3%, однако в процессе рассмотрения прогноз будет изменен.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гончарук, премьер, Кошкина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь