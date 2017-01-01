После форума YES Гончарук сбежал от прессы

Журналисты не успели спросить у премьера то, что запланировали.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сегодня, 14 сентября, открывал второй день форума YES, сбежал от прессы после выступления.

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Об этом сообщила журналистка Соня Кошкина на своем Telegram-канал.

Она сообщила, что Гончарук после выступления на форуме быстро переоделся из костюма в неформальную тенниску и мастерски сбежал от представителей медиа, которые ожидали премьера с вопросами.

После выступления Гончарук сменил официальный костюм на неформальную тенниску. И дал мастер-класс по бегство от прессы. Даже жители Банковой позавидовали бы. То туда, то сюда, то налево, то направо, то снова назад - чтобы не дай Бог вопросы задавать не начали. Смешно, вот правда. Будто дети малые, - написала Кошкина.

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Напомним, Гончарук рассказал про особенности госбюджета-2020. Проект бюджета разрабатывается на основе прогноза роста ВВП в 3,3%, однако в процессе рассмотрения прогноз будет изменен.

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