Под Харьковом неизвестные обстреляли автомобиль
Неизвестные при движении на неустановленном автомобиле обстреляли другой автомобиль - Toyota - на окружной дороге в селе Затишье Харьковской области.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как отмечается, инцидент произошел 14 сентября в 20:49.
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“Поступило сообщение от 39-летнего мужчины о том, что на окружной дороге в селе Затишье Харьковской области неизвестные во время движения на неустановленном автомобиле обстреляли автомобиль Toyota. При осмотре иномарки сотрудники полиции обнаружили повреждения в виде отверстий, в салоне автомобиля - фрагменты стекла“, - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Досудебное расследование продолжается.
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