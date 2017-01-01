Под Харьковом неизвестные обстреляли автомобиль

При осмотре иномарки сотрудники полиции обнаружили повреждения в виде отверстий, в салоне автомобиля - фрагменты стекла.

Неизвестные при движении на неустановленном автомобиле обстреляли другой автомобиль - Toyota - на окружной дороге в селе Затишье Харьковской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как отмечается, инцидент произошел 14 сентября в 20:49.

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“Поступило сообщение от 39-летнего мужчины о том, что на окружной дороге в селе Затишье Харьковской области неизвестные во время движения на неустановленном автомобиле обстреляли автомобиль Toyota. При осмотре иномарки сотрудники полиции обнаружили повреждения в виде отверстий, в салоне автомобиля - фрагменты стекла“, - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось в Голосеево хозяин горевшего дома стрелял по пожарным из “нагана“.

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