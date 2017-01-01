В Станице Луганской запустили онлайн-трансляцию ремонта моста

Построенный мост станет символом единения и примирения, заявили в ОГА.

Ремонт моста на Луганщине можно будет отследить онлайн пресс-служба ЛОГА

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На официальном канале Луганской облгосадминистрации в YouTube опубликовали LIVE-трансляцию по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ОГА.

В Станице Луганской продолжают ремонтировать мост пресс-служба ЛОГА

"Каждый, кому небезразлична судьба Луганщины, станет свидетелем построения моста, который станет символом единения и примирения", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее был задержан террорист "ЛНР", подорвавший мост на Луганщине.

Ремонтники работают под прицелом видеокамеры пресс-служба ЛОГА

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