Акция Нафтогаза вводит людей в заблуждение - АМКУ

Газ продается не по летней цене, а на 226 гривен дороже. В дополнительном соглашении также есть пункту, которые отсутствуют в информации об акции на сайте компании.

Антимонопольный комитет заявил, что НАК Нафтогаз Украины не предоставляет потребителям полную и точную информацию об акции Газовый запас, в рамках которой предлагает закупить газ на весь отопительный сезон по летней цене. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ в понедельник, 16 сентября.

Согласно анализу комитета, потребители могут быть введены в заблуждение, поскольку информация об акции на сайте Нафтогаза не содержит всех условий Дополнительного соглашения, которое должен подписать потребитель.

Также по данным АМКУ, по акции газ предлагается дороже на 226 грн за тысячу кубометров, чем действующая цена на сегодня - 4996,28 грн за тысячу кубов вместо 4679,88 грн соответственно.

В дополнительном соглашении Нафтогаза и потребителя, согласно анализу АМКУ, содержатся такие условия:

потребитель, оплачивая поставщику деньги из расчета заказанных объемов природного газа по цене, определенной в договоре, приобретает право получить эти объемы в период с 1 октября 2019 до 31 марта 2020 только в случае, если действующие на момент поставки цены будут выше, чем цена, по которой была осуществлена предоплата;

в случае, если в течение того же периода цена на природный газ будет ниже цены, по которой была осуществлена предоплата, бытовому потребителю необходимо будет дополнительно оплатить стоимость потребленного природного газа, несмотря на наличие предоплаченного объема природного газа;

вернуть свои деньги потребитель сможет не раньше 1 апреля 2020 года.

"Если цена на газ зимой будет ниже, чем оплаченная по акции в сентябре, то придется оплатить новый объем газа по новой, пусть и ниже, цене. А за уже приобретенный газ деньги не вернутся - просто этот объем будет "ждать", пока цена вновь повысится", - говорится в сообщении комитета.

"А если цена так и останется ниже, то перерасчет будет возможен только после 1 апреля. И это не просто теория: действующая цена на природный газ для населения в августе 2019 года составляла 4770 грн за тысячу кубометров и была на 226 грн ниже цены по акции", - отмечают антимонопольщики.

По мнению АМКУ, акция Нафтогаза имеет признаки нарушения закона о защите от недобросовестной конкуренции.

Напомним, что ранее Нафтогаз начал закупать газ за кредитные деньги.

Также сообщалось, что агентство Fitch повысило рейтинг Нафтогаза.

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