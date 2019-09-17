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Демарш украинской делегации в ОБСЕ мобилизовал партнеров – МИД

Комментариев: 2
Представители США, Канады, ряда стран ЕС, Швейцарии и Грузии выступили с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины.
Украина опротестовала заявления о "российском Крыме" на заседании ОБСЕ
Украина опротестовала заявления о "российском Крыме" на заседании ОБСЕ
112 Украина

Украинская делегация в ОБСЕ после демарша из-за заявлений о "российском Крыме" приняла решение пока не прекращать работу в совещании. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"После того, как редактор изданий Крымская газета и Крымский журнал Мария Волкова на совещании ОБСЕ в Варшаве назвала Крым российским, наша делегация в полном составе покинула заседание. Однако, после консультаций с партнерами, делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании", - говорится в обнародованном во вторник вечером сообщении.

В МИД также отметили, что демарш украинской делегации позволил мобилизовать партнеров Украины: "с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины выступили представители США, Канады, ряда стран ЕС, включая Словакии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Швейцарии и Грузии".

В Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.

Ранее сообщалось, что украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве в знак протеста против заявлений о "российском Крыме". 

Напомним, в июне семь стран объявили демарш из-за возвращения России в ПАСЕ после аннексии Крыма.

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Теги: Украина-Россия, Крым, ОБСЕ, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ФайныйДрузяка    17.09.2019, 20:14
Оценка:  +1
ФайныйДрузяка
Да,активные партнёры действительно мобилизовались.А их пассивному партнёру самое время раздвигать ноги и булки...
Pivkov3    17.09.2019, 20:07
Оценка:  +3
Pivkov3
Прапро в руки барабан на шею
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