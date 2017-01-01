В Запорожье у двоих людей диагностировали малярию

В обоих случаях заражение произошло в Африке. Один заболевший - украинец, второй - гражданин Нигерии.

В Запорожье зафиксировали два случая заболевания тропической малярией. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает пресс-служба Запорожского лабораторного центра Минздрава.

"В конце лета медицинскими работниками областной инфекционной больницы диагностировано тропическую малярию у жителя Нигерии, прибывшего в Украину на учебу. И уже в начале осени у жителя Запорожья, который посетил Чад - страну Африки, тоже обнаружена тропическая малярия", - говорится в сообщении.

В центре отметили, что по данным мониторинговых исследований в пределах Запорожской области не зафиксировано наличие комаров, восприимчивых к возбудителю тропической малярии, то есть местные комары не могут быть переносчиками тропической малярии и основной путь заражения человека малярией не сможет реализоваться в этой местности.

Но существуют менее вероятные пути заражения местного населения от больного тропической малярией - это при переливании его крови здоровому человеку или при использовании шприца, которым пользовался больной, для инъекций здоровому человеку.

В этих двух случаях вышеуказанные действия после приезда заболевших в Украине не происходили.

Напомним, летом случай малярии был зафиксирован в Полтавской области. При чем сообщалось, что на территории области есть переносчики малярии.

Ранее сообщалось, что в Африке проводят первую в истории вакцинацию от малярии.

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