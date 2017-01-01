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Во Львове зафиксирована первая авария с участием электросамоката

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В результате столкновения автомобилем Mеrcedes-Benz пострадал 36-летний владелец самоката. Его госпитализировали.
Во Львове впервые произошло ДТП с участием электросамоката
Во Львове впервые произошло ДТП с участием электросамоката
facebook.com/lvivpolice

Во Львове впервые произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

В результате столкновения пострадал 36-летний владелец самоката. Его госпитализировали.

"На данный момент законодатель не определился с юридическим статусом электросамокатов, поэтому их нельзя отнести ни к пешеходам, ни к велосипедам, ни к транспорту тоже. То есть их нельзя отнести ни к одной категории", - отметили в полиции.

"Поэтому патрульная полиция рекомендует в первую очередь владельцам таких новомодных средств передвижения прежде всего позаботиться о собственной безопасности и помнить, что они - тоже участники дорожного движения, хотя и с неопределенным статусом. Позаботьтесь о своей безопасности, как это делают велосипедисты: шлемы , наколенники и др. Также не забывайте подавать сигналы другим участникам дорожного движения о своих маневрах", - добавили правоохранители.

Водителей патрульные призвали соблюдать безопасную дистанцию, посколько владельцы таких средств передвижения не защищены.

Также управление патрульной полиции Львовской области просит законодателей обратить внимание на эту ситуацию и внести соответствующие изменения в правила дорожного движения.

Ранее в Хельсинки (Финляндия) полиция впервые выписала четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов - люди совершали опасные маневры на оживленном тротуаре.

Новая угроза. Как мир регулирует электросамокаты

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Теги: Львов, ДТП, авария, самокат
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Источник: korrespondent.net

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