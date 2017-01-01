Во Львове ребенок умер от менингококковой инфекции

Заболевание развивалось у ребенка стремительно. Погибшему мальчику еще не исполнилось двух лет.

Во Львове от менингококковой инфекции умер малолетний ребенок. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Погибшему мальчику еще не исполнилось двух лет.

"Заболевание развивалось стремительно. У ребенка поднялась температура, появилась рвота, появились симптомы, напоминающие энтеровирусную или острую респираторную инфекцию. Ребенка отвезли в больницу в Меденичах Дрогобычского района. Но состояние ухудшалось и ребенка госпитализировали во Львов, в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы", - рассказал замдиректора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

Мальчик поступил в больницу во второй половине дня во вторник, 17 сентября, а ночью скончался.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому медикам предстоит выяснить, с кем контактировал ребенок и есть ли у его окружения похожие симптомы.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области от менингита умер годовалый ребенок. Родители вызвали семейного врача, который назначал жаропонижающие препараты.

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