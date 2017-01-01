Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове ребенок умер от менингококковой инфекции

Комментариев: 0
Заболевание развивалось у ребенка стремительно. Погибшему мальчику еще не исполнилось двух лет.
Ребенок умер от менингококковой инфекции
Ребенок умер от менингококковой инфекции
Думская

Во Львове от менингококковой инфекции умер малолетний ребенок. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Погибшему мальчику еще не исполнилось двух лет.

"Заболевание развивалось стремительно. У ребенка поднялась температура, появилась рвота, появились симптомы, напоминающие энтеровирусную или острую респираторную инфекцию. Ребенка отвезли в больницу в Меденичах Дрогобычского района. Но состояние ухудшалось и ребенка госпитализировали во Львов, в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы", - рассказал замдиректора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

Мальчик поступил в больницу во второй половине дня во вторник, 17 сентября, а ночью скончался.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому медикам предстоит выяснить, с кем контактировал ребенок и есть ли у его окружения похожие симптомы.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области от менингита умер годовалый ребенок. Родители вызвали семейного врача, который назначал жаропонижающие препараты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львов, смерть, ребенок, заболевание, болезнь, инфекция, менингит
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь