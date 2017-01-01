Во Львове ребенок умер от менингококковой инфекции
Во Львове от менингококковой инфекции умер малолетний ребенок. Об этом сообщает издание Zaxid.net.
Погибшему мальчику еще не исполнилось двух лет.
"Заболевание развивалось стремительно. У ребенка поднялась температура, появилась рвота, появились симптомы, напоминающие энтеровирусную или острую респираторную инфекцию. Ребенка отвезли в больницу в Меденичах Дрогобычского района. Но состояние ухудшалось и ребенка госпитализировали во Львов, в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы", - рассказал замдиректора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.
Мальчик поступил в больницу во второй половине дня во вторник, 17 сентября, а ночью скончался.
Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому медикам предстоит выяснить, с кем контактировал ребенок и есть ли у его окружения похожие симптомы.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области от менингита умер годовалый ребенок. Родители вызвали семейного врача, который назначал жаропонижающие препараты.
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