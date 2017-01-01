Не специалист по эрекции. Новая глава МОЗ не будет давать советы

Скалецкая заявила, что не будет проводить коммуникацию с населением в том виде, в каком это делала Супрун.

Новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала, будет ли она раздавать украинцам в сети, как ее предшественница Ульяна Супрун. По ее словам, она намерена проводить коммуникацию с населением, но делать будет это своеобразно, передает Страна.

"Коммуникацию с населением я проводить буду, но не так, как это делала Супрун. Я, например, буду объяснять, как правильно получать услуги сферы здравоохранения. Как коммуницировать с доктором, о чем у него обязательно нужно спросить на приеме. Чтоб не было так, когда съел жареную колбаску, и все старания врача и все лечение пошли насмарку, потому что на приеме забыли обсудить диету", – говорит Скалецкая.

Также она ответила на вопрос журналиста, не будет ли советов о повышении эрекции (речь идет об одном из недавних постов Супрун, в котором она рассказала, почему возникают проблемы с эрекцией - ред.).

"Думаю, я не специалист по повышению утерянной эрекции. Нет…, может, я и специалист, но не на посту министра", – заявила глава МОЗ.

Ранее новая глава Минздрава заявляла, что будет вести блог. Зоряна Скалецкая будет давать советы украинцам относительно медицинского права.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet