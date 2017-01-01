Один из них после столкновения влетел в остановку общественно транспорта, а второй вылетел в кювет и перевернулся.

В ДТП пострадали шесть человек lv.npu.gov.ua

На автодороге Киев - Чоп столкнулись два микроавтобуса, в результате чего один из них вылетел на остановку общественного транспорта. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает пресс-служюа полиции области.

Отмечается, что ДТП случилось сегодня, около 11.00 на автодороге Киев - Чоп возле села Надетычи, Николаевского района.

После столкновения микроавтобусов Iveco и Mercedes один из них въехал в остановку общественного транспорта, а второй съехал в кювет и перевернулся.

"По предварительной информации, шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо из них были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, а также лица всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Cмотрите фотогалерею: Два микроавтобуса столкнулись во Львовской области

Ранее сообщалось, что в Херсоне два ребенка пострадали в столкновении маршруток.

А под Черкассами лоб в лоб столкнулись маршрутка и BMW X5. Восемь взрослых и двое детей пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet