Первый этап газовых переговоров прошел успешно - Шефчович

Стороны договорились, что сделка будет базироваться на правилах ЕС. Следующий этап запланирован на октябрь.

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Первый раунд трехсторонних газовых переговоров между Еврокомиссией, Россией и Украиной прошел успешно. Следующий раунд состоится в конце октября. Об этом по итогам сегодняшних трехсторонних консультаций в Брюсселе рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, пишет “Европейская правда“.

На переговорах была очень позитивная конструктивная атмосфера и я хочу поблагодарить украинскую и российскую сторону. Я считаю, что сегодня мы предприняли шаги в правильном направлении. Первое и самое главное, мы согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС, - сказал Шефчович.

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Он также отметил, что надеется на продолжение двустороннего сотрудничества между соответствующими министерства Украины и России для урегулирования всех необходимых для заключения контракта вопросов.

И мы продолжим переговоры на политическом уровне в октябре, где, я надеюсь, мы будем иметь больший прогресс в вопросах, которые обсуждались сегодня. И со своей стороны мы будем тесно работать с Украиной, чтобы убедиться, что процесс анбандлинга, сертификации и всех необходимых документов идет должным образом, - сказал представитель ЕС.

Напомним, в Брюсселе начались переговоры по транзиту газа.

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