В Брюсселе обсуждали поставки газа из РФ в Украину

В России заявили, что на трехсторонней встрече обсуждали возможный объем поставок газа в Украину.

Россия, Украина и Еврокомиссия в ходе трехсторонних консультаций в Брюсселе обсудили, в том числе, возможные объемы поставок газа в Украину и судебные споры Нафтогаза и Газпрома. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.

"Закончились междуминистерские консультации с участием Еврокомиссии. Вопрос обсуждался, касающийся транзита газа с 1 января 2020 года и объемов поставок газа в Украину", - сказал Новак.

Но он также пояснил, что в рамках консультаций обсуждалось много других вопросов.

"Мы обсудили очень много вопросов, причем конкретных вопросов, касающихся в первую очередь поставок газа в Украину. Мы считаем, что это очень важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и о тех объемах, которые мы (может поставлять - ред.) с 1 января 2020 года", - сказал Новак.

Он также заявил, что на встрече обсуждался спор в Стокгольмском арбитраже.

"Мы также обсудили вопрос, касающийся урегулирования взаимоотношений по стокгольмскому арбитражу, и тех решений, которые были приняты стокгольмским судом для того, чтобы до 1 января 2020 года - мы еще раз обозначили позицию, - необходимо урегулировать по нулевому варианту и урегулировать в рамках мирового соглашения, поскольку судебные разбирательства, апелляционные рассмотрения будут идти еще очень долгое время", - пояснил глава Минэнерго РФ.

В свою очередь министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал журналистам что спор в Стокгольмском арбитраже между Нафтогазом Украины и российским Газпромом не обсуждался.

"Арбитраж не является предметом текущих переговоров, с другой стороны, российская сторона это поднимала, и в данном случае это их позиция по данному вопросу" - сказал Оржель.

Он также исключил возможность неподписания нового транзитного контракта с Россией.

Ранее об итогах переговоров рассказал министр энергетики России Александр Новак. По его словам, консультации были конструктивными, впервые за многие годы.

По его словам, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

Как известно, газовые контракты между Украиной и Россией заканчиваются в конце года.

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