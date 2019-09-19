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Под ОП протестовали против формулы Штайнмайера

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Несколько сотен человек собрались под зданием офиса президента, выступая против имплементации минских договоренностей по формуле Штайнмайера.
Под офисом президента протестуют против "формулы Штайнмайера"
Под офисом президента протестуют против "формулы Штайнмайера"
Виталий Носач / РБК-Украина

Под зданием офиса президента прошла акция с призывом к Владимиру Зеленскому не соглашаться на формулу Штайнмайера. Об этом сообщает РБК-Украина в четверг, 19 сентября.

Несколько сотен активистов провели акцию протеста "Нормандский сговор - государственная измена". Акция прошла без использования какой-либо партийной символики. Также к акции присоединился украинский активист и бывший полизаключенный Кремля Владимир Балух.

По словам митингующих, они опасаются, что реализация формулы Штайнмайера приведет к потере Украиной государственного суверенитета, а выборы пройдут "под дулами российских автоматов".

Активисты считают, что украинские власти должны добиваться полного и стабильного прекращения боевых действий на Донбассе, выведение российских войск, разоружения НВФ и полной передачи контроля над границей Украины. И только после этого, считают митингующие, возможно проведение выборов на Донбассе по украинскому законодательству.

 

 

О согласии Украины на формулу Штайнмайера накануне заявил глава МИД Вадим Пристайко.

Позже украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации формулы Штайнмайера.

Формула предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ.

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Теги: протесты, Акция протеста, Офис президента, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    19.09.2019, 22:07
Оценка:  -3
VSHIVANKA
Европа все больше устает от Украины из-за того, что та игнорирует советы по развитию страны. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью изданию «Европейская правда»......
СУГС. ??? )))))
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