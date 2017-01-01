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Министр назвал условия запуска прозрачного рынка земли

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Для успешного запуска земельного рынка важно знать кто контролирует и кто является конечным владельцем земли, подчеркнул Тимофей Милованов.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
Скриншот видео
 
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что для создания в Украине прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения нужно понять, кто их контролирует и кто является их конечными владельцами. Об этом он рассказал в эфире телеканала 1+1.
 
По словам Милованова, сегодня рынок земли не является прозрачным и он существует "для тех, кто имеет доступ, деньги, определенные схемы".
 
"Речь не идет о создании рынка. Речь идет о создании прозрачного рынка наконец. Нужно две вещи обеспечить. Первое - нужно понять, кто является конечными владельцами. Знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем", - отметил министр.
 
Он подчеркнул, что важно узнать, кто реально контролирует землю в Украине.
 
"И прозрачный рынок земли позволит это сделать", - указал Милованов.
 
Также министр сообщил, что во время запуска рынка земли правительство планирует запустить систему мониторинга покупателей и продавцов земли.

Ранее сообщалось, что открытие рынка земли отложили до 1 октября следующего года.

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Теги: Земля, министр, Рынок земель
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Источник: korrespondent.net

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