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На Закарпатье грабители обчистили 13 терминалов

Комментариев: 1
Правоохранители установили, что задержанные орудовали в Ужгороде, Иршаве, Виноградове и Мукачево.
На Закарпатье грабители обчистили 13 терминалов
© npu.gov.ua
Фото 1/4
  • Один из разбитых терминалов
  • Один из разбитых терминалов
  • Один из разбитых терминалов
  • Один из разбитых терминалов
На Закарпатье грабители обчистили 13 терминалов
Один из разбитых терминалов
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В Закарпатской области правоохранители задержали членов группировки, которые обворовывали платежные терминалы I-Box. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 20 сентября.

"Злоумышленники – это трое жителей города Мукачево в возрасте от 24-х до 31-го лет. Мужчины уже не впервые попадают в поле зрения правоохранителей. Ранее они фигурировали в делах о незаконном обороте наркотических препаратов. Автомобиль ВАЗ-2110, на котором передвигались мужчины, поместили на штрафплощадку", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что задержанные имеют отношение к 13 случаям ограбления терминалов. Они орудовали в Ужгороде, Иршаве, Виноградове и Мукачево.

Действия злоумышленников квалифицированы по статьям об умышленном повреждении имущества и кража с проникновением (ст.194 и ч.3 ст.185 УК Украины).

Как сообщалось в июне, в Харькове орудует банда грабителей, взрывающая по ночам банкоматы.

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Теги: ограбление, Закарпатье, задержание, платежный терминал, Закарпатская область
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Комментариев (1)
alex-zol    20.09.2019, 12:15
Оценка:  0
alex-zol
Всех на поруки Авакова.
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