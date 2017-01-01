На строительстве новой трассы на Днепр-Киев проведут археологические раскопки

Раскопки будут проведены на территории Днепропетровской области.

На охранные раскопки выделено более 5 млн гривен dnipro.depo.ua

На участке трассы Н-31 "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка" будут проведены археологические исследования.

Об этом передает Depo.Днипро.

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Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области через систему Prozorro заключила договор с Государственным предприятием "Научно-исследовательский центр "Охранная археологическая служба Украины" Института археологии НАН Украины на проведение археологических исследований территории, где будет пролегать новая трасса.

На охранные раскопки выделено 5 500 000 гривен. Археологи должны провести полное исследование объекта археологического наследия Гречневая-2, частичное исследование объектов Проточи-2, Проточи-3 (в пределах полосы отвода под строительство автодороги) на всей территории распространения культурного слоя и на всю его глубину.

Территория, отведенная для строительства трассы, должна быть очищена от археологических объектов. Находки должны быть зафиксированы и изъяты из слоя почвы.

Работы должны быть завершены до конца 2020 года.

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Основным конкурентом государственного предприятие являлось ООО "Фест-17", которое специализируется на организации концертов и выиграло большое количество тендеров в Днепре.

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