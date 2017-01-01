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В Черновцах пьяный водитель открыл огонь при задержании после ДТП

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Патрульный, который находился не на службе, попытался задержать пьяного водителя, который угрожал ему пистолетом.
Мужчину задержал коп, который в свободное от работы время оказался на месте ДТП
Мужчину задержал коп, который в свободное от работы время оказался на месте ДТП
facebook.com/patrolpolicecv

В Черновцах нетрезвый водитель стрелял в патрульного, пытаясь скрыться после ДТП. Об этом сообщает патрульная полиция города.

Как сообщается, накануне на одной из улиц города автомобиль Mitsubishi на большой скорости вылетел с дороги на повороте и врезался в витрину лотерейного заведения.

Аварию увидела супружеская пара полицейских, которые были не на службе. Муж, инспектор первой роты патрульной полиции, направился к водителю и увидел, что тот собирается убежать с места аварии. Полицейский предупредил его не делать этого, на что водитель достал пистолет и перезарядил его.

Инспектор пытался обезвредить водителя, в момент когда применил к нему навыки рукопашного боя, тот выстрелил в воздух. Пистолет выбили из рук водителя очевидцы, которые подбежали на помощь патрульному. Его жена в это время вызвала скорую и экипаж полиции.

Позже водителя проверили на алкоголь. Экспертиза показала 0,73 промилле. Его задержали и передали следственно-оперативной группе.

Накануне сообщалось, что в Одессе нетрезвый мужчина открыл огонь, увидев возле своего дома автомобиль с тремя мужчинами, которые ждали его соседку.

 

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Теги: ДТП, Черновцы, стрельба, Пьяные водители, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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