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"Слуга народа" планировал застолье во время заседания Рады

Комментариев: 1
Журналисты засняли, как нардеп по телефону переписывался о водке и шашлыках во время сессии в парламенте.
Литвиненко переписывался о планах на вечер во время заседания Верховной Рады
Литвиненко переписывался о планах на вечер во время заседания Верховной Рады
Сергей Литвиненко / Facebook

Народный депутат от партии Слуга народа Сергей Литвиненко во время заседания Верховной Рады планировал вечернее застолье с водкой и шашлыками. Кадры его переписки опубликовала Страна.ua в субботу, 21 сентября.

Фото были сделаны во время заседания парламента 20 сентября.

"Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (водки - ред.). Может, какого-то шашлыка, помидоров, хлебушка. У армян ребрышки есть, может", - написал Литвиненко.

 

Стоит отметить, что это не первый инцидент с Сергеем Литвиненко. Именно он стал первым нардепом от Слуги народа, которого уличили в кнопкодавстве.

Напомним, что ранее Николай Тищенко и Артем Культенко не смогли ответить на вопрос, кто стал новым главой Минздрава. Вместо ответа на вопрос Тищенко посоветовал парламентской журналистке Радио Свобода вместо вопросов "попить водички".

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Теги: депутаты, Рада, Верховная Рада, переписка, нардеп, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    21.09.2019, 21:30
Оценка:  0
bertal
БМ в чем новость? клоуны
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