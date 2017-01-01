ГБР проверит обстоятельства гибели военнослужащего в Хмельницком

Старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем "Урал 4320" .

Виновному грозит до 5 лет тюрьмы mil.gov.ua

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на территории одной из воинских частей.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

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По предварительной информации старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем “Урал 4320“ и совершил столкновение с бетонной электроопорой. Как следствие, военнослужащий, который находился в кузове упомянутого автомобиля, погиб.

Сообщается, что процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона.

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Водителю инкриминируется ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщалось 8 сентября, в районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения военной техники погиб военнослужащий-контрактник - бронемашина придавила его к танку.

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