ГБР проверит обстоятельства гибели военнослужащего в Хмельницком
Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на территории одной из воинских частей.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
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По предварительной информации старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем “Урал 4320“ и совершил столкновение с бетонной электроопорой. Как следствие, военнослужащий, который находился в кузове упомянутого автомобиля, погиб.
Сообщается, что процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона.
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Водителю инкриминируется ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Как сообщалось 8 сентября, в районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения военной техники погиб военнослужащий-контрактник - бронемашина придавила его к танку.
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