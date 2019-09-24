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Украинцы получили безвиз с еще одной страной

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизовом режиме с Колумбией.

Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме. К перечню добавилась южноамериканская страна - Колумбия. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter в среду, 25 сентября.
 
Соглашение глава МИД подписал вместе со своим колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухио 24 сентября. Стороны подписали документ на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

 
Напомним, Кабмин принял текст соглашения между правительствами Украины и Колумбии о взаимной отмене визовых требований 18 сентября. Теперь граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без офорлення виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

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Теги: Украина, Колумбия, видео, виза, безвизовый режим
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Источник: korrespondent.net

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