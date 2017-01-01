МИД прокомментировал возможное лишение Украины доступа в зал ПАСЕ

Дипломаты уверены, что это ничто иное как происки российского лобби.

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В украинском МИДе считают, что пророссийское лобби в ПАСЕ пытается давить на украинскую делегацию. Такое мнение высказал в своем Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя возможное лишение права Украины присутствовать на осенней сессии ПАСЕ.

Кажется те, кто вернул Россию в ПАСЕ пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург чтобы восстановить “business as usual“ (работу в обычном режиме – ред.) Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует, - говорится в сообщении.

Здається ті хто повернув Росію в ПАРЄ пішли ва-банк: руками секретаріату намагаються змусити нову делегацію прибути в Страсбург аби відновити “business as usual”. Впевнений, що секретаріату нагадають, хто приймає правила і їх тлумачить https://t.co/s1HsFbtR78 via @EuropeanPravda — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 26 сентября 2019 г.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что украинская делегация в ПАСЕ может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии.

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