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МИД прокомментировал возможное лишение Украины доступа в зал ПАСЕ

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Дипломаты уверены, что это ничто иное как происки российского лобби.
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица
Фейсбук Сергея Кислицы

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В украинском МИДе считают, что пророссийское лобби в ПАСЕ пытается давить на украинскую делегацию. Такое мнение высказал в своем Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя возможное лишение права Украины присутствовать на осенней сессии ПАСЕ.

Кажется те, кто вернул Россию в ПАСЕ пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург чтобы восстановить “business as usual“ (работу в обычном режиме – ред.) Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что украинская делегация в ПАСЕ может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии.

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Теги: ПАСЕ, МИД, Twitter, Россия
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