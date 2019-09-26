Германия против членства Украины в НАТО - МИД

Украинские дипломаты указывают на то, что немцы придают большое значение мнению Кремля в этом вопросе.

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Германия сегодня настроена принципиально против сближения Украины с НАТО из-за России. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Отвечая на вопрос о сроках членства Украины в Альянсе, дипломат указал на то, что этот путь начался еще в 2004 году. Чтобы стать полноправным участником НАТО, Украине нужно получить одобрение всех нынешних членов организации:

30 стран, разные интересы, разная специфика. Решение все же за этими тридцатью странами. Принудить их к этому мы не можем, можем только дождаться, когда этот консенсус сформируется. Конечно, мы будем работать над этим. Но, условно говоря, как вы можете, например, убедить Германию, которая на сегодняшний день принципиально против? – рассказал Божок.

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На уточняющий вопрос журналиста о том, действительно ли ФРГ выступает принципиально против членства Украины в НАТО, он ответил утвердительно и добавил:

Она за поступательное развитие нашего взаимодействия, нашу постепенную интеграцию, наше взаимодействие с НАТО, но против того, чтобы мы на этом этапе истории сильно сближались с альянсом. Объяснения известны: не надо раздражать Россию. Наш ответ заключается в том, что Россия всегда раздражается. Точнее, она постоянно раздражена. И дождаться, пока Россия не будет раздражаться по тому или иному поводу означает не дождаться никогда, - сообщил замминистра.

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Также он указал на то, что вопреки недовольству Москвы Североатлантический альянс пережил уже несколько волн расширения. Поэтому Украина всё равно должна готовиться ко вступлению в Альянс:

Когда НАТО примет решение расширяться, надо быть готовым, - заявил Божок.

Напомним, Германия подсчитала, сколько денег выделила Украине за 5 лет российско-украинской войны.

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