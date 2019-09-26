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Германия против членства Украины в НАТО - МИД

Комментариев: 14
Украинские дипломаты указывают на то, что немцы придают большое значение мнению Кремля в этом вопросе.
Германия против членства Украины в НАТО
Германия против членства Украины в НАТО
depositphotos.com

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Германия сегодня настроена принципиально против сближения Украины с НАТО из-за России. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Отвечая на вопрос о сроках членства Украины в Альянсе, дипломат указал на то, что этот путь начался еще в 2004 году. Чтобы стать полноправным участником НАТО, Украине нужно получить одобрение всех нынешних членов организации:

30 стран, разные интересы, разная специфика. Решение все же за этими тридцатью странами. Принудить их к этому мы не можем, можем только дождаться, когда этот консенсус сформируется. Конечно, мы будем работать над этим. Но, условно говоря, как вы можете, например, убедить Германию, которая на сегодняшний день принципиально против? – рассказал Божок.

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На уточняющий вопрос журналиста о том, действительно ли ФРГ выступает принципиально против членства Украины в НАТО, он ответил утвердительно и добавил:

Она за поступательное развитие нашего взаимодействия, нашу постепенную интеграцию, наше взаимодействие с НАТО, но против того, чтобы мы на этом этапе истории сильно сближались с альянсом. Объяснения известны: не надо раздражать Россию. Наш ответ заключается в том, что Россия всегда раздражается. Точнее, она постоянно раздражена. И дождаться, пока Россия не будет раздражаться по тому или иному поводу означает не дождаться никогда, - сообщил замминистра.

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Также он указал на то, что вопреки недовольству Москвы Североатлантический альянс пережил уже несколько волн расширения. Поэтому Украина всё равно должна готовиться ко вступлению в Альянс:

Когда НАТО примет решение расширяться, надо быть готовым, - заявил Божок.

Напомним, Германия подсчитала, сколько денег выделила Украине за 5 лет российско-украинской войны.

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Теги: Украина-НАТО, Германия, МИД, Россия, Божок
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Комментариев (14)
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Николай510    26.09.2019, 20:08
Оценка:  -1
Николай510
когда петух в виде россии клюнет европу в зад, тогда и вспомнят об Украине, о её пользе для мира в европе
Da-Gabon    26.09.2019, 19:46
Оценка:  +1
Da-Gabon
Да хто она такая, эта Германия? Где это, хто это?
ThaiFever    26.09.2019, 19:52
Оценка:  0
ThaiFever
эта то чей у украины в опе куй торчит
Coюзник    26.09.2019, 19:32
Оценка:  -5
Coюзник
А как тогда объяснить ...
В Украине стартовали Rapid Trident 2019 – самые масштабные военные учения с участием стран НАТО.
В учениях во Львовской области будут участвовать военные из Украины, Великобритании, США, Канады, Германии, Румынии, Польши, Литвы, Турции, Дании, Молдовы, Болгарии и Грузии
Coюзник    26.09.2019, 19:33
Оценка:  -5
Coюзник
Против а в учениях почему то принемает участие ... не боясь раздражать Россию
ThaiFever    26.09.2019, 19:37
Оценка:  +3
ThaiFever
Что в них такого масштабного 3.000 чел. ?
wahmurkadurnaya    26.09.2019, 19:31
Оценка:  -2
wahmurkadurnaya
Баба Яга проти.
Pepsomen    26.09.2019, 19:16
Оценка:  0
Pepsomen
Германия против.А,что,есть такие кто"за"?Кто?
krolikoff_net    26.09.2019, 19:23
Оценка:  -1
krolikoff_net
Да все ЗА. На Бухарестском саммите нам открыто и единогласно предложили члентсово в НАТО.
Pepsomen    26.09.2019, 19:40
Оценка:  0
Pepsomen
Бабушка,вы видимо в силу своего врождённого слабоумия,не знаете что"обещать-не значит жениться".Но вы мечтайте,мечтайте,пока Путин не высадился. :-)
Woodbrother    26.09.2019, 19:15
Оценка:  -2
Woodbrother
БРЕХНЯ 100% БРЕХНЯ 1000% БРЕХНЯ
Pepsomen    26.09.2019, 19:17
Оценка:  -2
Pepsomen
Бабушка,и снова вы укакались,не успев надеть памперс.Это очень нехорошо.Ведь горячая вода гораздо дороже памперсов. :-)
VSHIVANKA    26.09.2019, 19:09
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ДА ШО ЦЭ ТАКЭ ???!!!
ЗРАДА ЗА ЗРАДОЙ !!!!!!
colavova    26.09.2019, 19:26
Оценка:  -4
colavova
ДЕ? НАТО КОЛО КРЕМЛЯ?)))
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