Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока ЧАЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало ТСН.
Как отмечается, руины этой части электростанции до сих пор источают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму.
На сотрудников СМИ надели специальные защитные костюмы, у пульта управления они находились не более пяти минут.
"За один только месяц больше туристов, чем за весь 2015 год. Чернобыль переживает настоящий туристический бум. Только с начала года здесь побывало почти 85 тысяч туристов. Поэтому для них уже готовят новые, еще более экстремальные маршруты", - отмечается в материале.
При этом говорится, что открыли доступ к пульту управления четвертым энергоблоком, откуда все начиналось.
"Для многих оно стало известно только лишь после сериала Чернобыль, а для меня оно очень сложное", - говорит заместитель технического директора ЧАЭС по безопасности Александр Новиков. В ту ночь на пультом был его товарищ - Леонид Топтунов, именно он помогал локализовать аварию и подавал воду в реактор. Меньше чем через три недели после этого умер.
Ранее сериал Чернобыль получил премию Эмми в номинации лучший мини-сериал.
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