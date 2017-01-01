Полиция разоблачила масштабную схему перерегистрации арестованного имущества

Организаторы незаконного "бизнеса" задержаны.

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Нацполиция задержала участников преступной группировки, которая незаконно переоформляла права собственности на недвижимость в пользу третьих лиц.

Об этом сообщил пресс-отдел Национальной полиции Украины.

Участники преступной группировки, инфицируя вирусами компьютеры нотариусов и государственных служащих, незаконно вмешивались в работу государственных реестров и переоформляли права собственности на недвижимость в пользу третьих лиц.

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Сам вирус предназначался для скрытого удаленного несанкционированного вмешательства в работу компьютеров. Ущерб государству устанавливаются.

Предварительно, они могут достигать сотен миллионов гривен.

Как сообщалось 5 сентября, "черные риэлторы" присвоили 20 объектов недвижимости в Киевском регионе.

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