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Олег Винник оказался в базе “Миротворца”

Комментариев: 19
Певца включили в базу после участия в российском проекте.
Винник появился в Миротворце
Винник появился в Миротворце
myrotvorets

Популярный украинский певец Олег Винник оказался в базе сайта “Миротворец” после участия в проекте российской группы “Мир 519”. 

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В "Чистилище" сайта Винник попал после того, как снялся в видео российского коллектива, в котором, кроме украинского артиста, приняли участие и российские звезды, сторонники президента РФ Путина. В Украине участие Винника в съемках российской группы вызвало волну возмущения.

Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны в Украине, - сказано на сайте “Миротворец”.

Досье на Винника
Досье на Винника
скриншот

Напомним, Олег Винник принял участие в российском проекте "Всем мир". Украинский певец Олег Винник снялся в клипе российской группы "Мир 519".

 

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Теги: Миротворец, Олег Винник, пропаганда
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Комментариев (19)
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Sancho-s    27.09.2019, 12:17
Оценка:  0
Sancho-s
Терпеть не могу, когда негодяи пользуясь лицедеями-недоумками одурманивают народ профанацией
Media-sapiens    27.09.2019, 12:22
Оценка:  +1
Media-sapiens
как-же ты почти 30 лет выдержал...
lusyika    27.09.2019, 12:04
Оценка:  -3
lusyika
Ну чому у когось вистачає розуму, поваги (Навіть до себе!!!) не лізти в паРашу до мокщів!!! А декотрим, як гівном там намазано і вони, як мухи туду лізуть???!!!!!!!!!
LifeStriker    27.09.2019, 12:02
Оценка:  -3
LifeStriker
Еще один латентный сепараст
foster12    27.09.2019, 11:56
Оценка:  0
foster12
Самовлюбленное у?бище...
Люблю_Украину    27.09.2019, 11:49
Оценка:  -4
Люблю_Украину
Сейчас тенденции другие , если не попал на миротворец значит ты никто и жизнь твоя ничего не стоит. Как у Карнеги, помните? "Никто никогда не бьет мертвую собаку" Лет ерез 5 нахождение на миротворце будет сразу прибавлять гонорар человеку. Можете скриншотить)
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 11:55
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну да. Если тебя не замечают - вымажься дерьмом. Заметят сразу. Но будут обходить стороной.
Люблю_Украину    27.09.2019, 12:27
Оценка:  +2
Люблю_Украину
мысль верная, но немного искаженная. Если все вымазались дерьмом, а тебе на это плевать, то ты становишься меньшинством и как следствие в этом говняном коллективе тебе сразу клеят ярлыки..будь то миротворец или прочие!
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 12:29
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Выкручиваешься? Если все в дерьме, а ты нет - то тебя и так замечают.
T-REX2    27.09.2019, 11:38
Оценка:  0
T-REX2
бабы порвут миротворець
Media-sapiens    27.09.2019, 11:41
Оценка:  0
Media-sapiens
начиная с очкастой толстой 3,14здливой Антонины
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 11:36
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
#ВСЕММИР - это в смысле - "русский" мир?
Sancho-s    27.09.2019, 11:37
Оценка:  -3
Sancho-s
Ему потом объяснят
Sancho-s    27.09.2019, 11:38
Оценка:  -1
Sancho-s
Когда используют дурачка
Media-sapiens    27.09.2019, 11:38
Оценка:  -4
Media-sapiens
да, всё, Винник за "Рюццкий мир!", голос на него, голос!
и ФАС! ФАС! ФАС!
Sancho-s    27.09.2019, 11:36
Оценка:  -2
Sancho-s
Чмо болотное
Sancho-s    27.09.2019, 11:37
Оценка:  -4
Sancho-s
Хотя это от тупости типа: "искуство вне политики..."
Media-sapiens    27.09.2019, 11:34
Оценка:  -2
Media-sapiens
ну всё...
козлики и его посчитали...
Джо-кер    27.09.2019, 11:30
Оценка:  +3
Джо-кер
Берега попутал баклан ?
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