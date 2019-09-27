Олег Винник оказался в базе “Миротворца”

Певца включили в базу после участия в российском проекте.

Популярный украинский певец Олег Винник оказался в базе сайта “Миротворец” после участия в проекте российской группы “Мир 519”.

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В "Чистилище" сайта Винник попал после того, как снялся в видео российского коллектива, в котором, кроме украинского артиста, приняли участие и российские звезды, сторонники президента РФ Путина. В Украине участие Винника в съемках российской группы вызвало волну возмущения.

Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны в Украине, - сказано на сайте “Миротворец”.

Досье на Винника скриншот

Напомним, Олег Винник принял участие в российском проекте "Всем мир". Украинский певец Олег Винник снялся в клипе российской группы "Мир 519".

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