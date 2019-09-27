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Во Львове подросток упал с недостроя и погиб

Комментариев: 2
Ребенок упал с высоты шестого этажа недостроенного дома, где на протяжении нескольких лет не проводятся никакие работы.
Подростка не успели довезти до больницы
Подростка не успели довезти до больницы
news.pn

Во Львове 14-летний подросток упал с высоты шестого этажа недостроенного дома и от полученных травм скончался по дороге в больницу. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 27 сентября.

Так, сегодня около 18:50 в полицию поступило сообщение, что на улице Тракт Глинянский с недостройки упал мальчик.

"Как предварительно установили правоохранители, ребенок упал с высоты шестого этажа недостроенного дома, где на протяжении нескольких лет не проводятся никакие работы. Несмотря на усилия врачей скорой медицинской помощи, от полученных травм мальчик скончался по дороге в больницу", – говорится в сообщении.

Полицейские проводят следственные действия, устанавливается личность ребенка и обстоятельства гибели. Также решается вопрос правовой квалификации события.

В свою очередь горсовет Львова сообщает, что погибший был учеником школы №29 и проживал с родителями в Винниках.

Несовершеннолетний парень упал с высоты на стройплощадке, где возводят высотный дом. Пока неизвестно, работал ли он там легально.

Ранее в городе Умань Черкасской области на стройке несовершеннолетний упал с высоты и разбился. Правоохраниители выясняли, работал ли он там легально.

Также сообщалось, что в Киеве на улице Теремковская обнаружили труп подростка на козырьке жилого 16-этажного дома. Ему было 17 лет, он учился в 11 классе. 

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Теги: Львов, дети, ребенок, подросток, подростки, недострои, погиб, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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КульныйПэрэць    27.09.2019, 23:26
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Немедленно искать"российский след"!
T-REX2    27.09.2019, 23:24
Оценка:  +1
T-REX2
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