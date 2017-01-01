Луценко готов дать показания в Конгрессе США

Бывший генпрокурор выразил опасение, что Украина стала жертвой внутри большого американского шторма.

Луценко готов поехать в США и выступить в Конгрессе УНИАН

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Бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что готов дать показания в Конгрессе Соединенных Штатов во время процедуры импичмента Дональду Трампу. Об этом он заявил в интервью украинской редакции BBC

"Почему бы и нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь", - заверил он.

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"Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну”, - подчеркнул Луценко.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других государств.

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