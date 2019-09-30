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Газ из Украины: Меркель назначила уполномоченного

Комментариев: 3
В Германии назначен уполномоченный по транзиту газа из Украины. Он уже совершил визит в наше посольство.
Граф Вальдерзее и Андрей Мельник
Граф Вальдерзее и Андрей Мельник
twitter.com/MelnykAndrij

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Отмечается, что он уже совершил визит в украинское посольство в Берлине.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Приятно, что свой первый официальный визит Спецпосланник осуществил именно в украинское посольство в Берлине", - говорится в сообщении Мельника в Twitter.

 
Ранее Меркель разъяснила газовую политику Берлина. Немецкий канцлер заявила, что поддерживает позицию Порошенко, но также не намерена отказываться от Северного потока-2.
 

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Теги: Украина, газ, Германия, Меркель, Ангела Меркель, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    30.09.2019, 22:30
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ГЕРМАНИИ ПО ПОВОДУ ТРАНЗИТА ГАЗА ПО ТЕРРИТОРИИ " ДИКОГО ПОЛЯ " НАКАНУНЕ ЗИМЫ ВПОЛНЕ ПОНЯТНА ....
ЗА ЭУРОПЭЙЦЯМИ ГЛАЗ , ДА ГЛАЗ НУЖЕН .....)))
colavova    30.09.2019, 23:01
Оценка:  0
colavova
ЭТО КОТОРЫЙ НАТЯНУТ НА ЖOПY ПУЙЛА)))
nelci    30.09.2019, 22:26
Оценка:  0
nelci
Капитализм капитализмом, а политика всегда идет впереди экономики.
colavova    30.09.2019, 23:04
Оценка:  0
colavova
т.е. в переди паровоза, как принято на московских болотах
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