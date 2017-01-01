За 5 лет в армию РФ призвали почти 19 тысяч крымчан - правозащитник

В случае получения крымчанами повесток для прохождения службы в российской армии они могут обращаться в прокуратуру АР Крым.

Киев требует от России прекратить призыв крымчан в ВС РФ РосСМИ

Начиная с 2014 года в российскую армию призвали 18,9 тысячи крымчан.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил член Крымской правозащитной группы Александр Седов, передает УНН.

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"Этой осенью начинается уже восьмая волна призыва в армию. За предыдущие кампании, по нашим данным, было призвано 18 900 человек. Пока военкомы не озвучили новые цифры, но ожидается примерно 3,5 тысячи", - сказал Седов.

Как известно, Киев требует от России прекратить призыв в вооруженные силы жителей аннексированного Крыму.

Отмечается, что прокуратура АР Крым просит крымчан обращаться по телефону или по электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

Как сообщалось 6 августа, в Крыму осудили 17 человек за уклонение от службы в армии РФ.

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