Путин озвучил ожидания от Зеленского

Новый президент Украины "получил тяжелое наследие от своих предшественников", считает Путин.

Президент России Владимир Путин считает, что украинский коллега Владимир Зеленский в первую очередь должен решить, каким образом развивать отношения с Донбассом. Об этом Путин заявил в рамках сессии Российской энергетической недели в среду, 2 октября.

Путин отметил, что Украина утратила статус промышленно развитого государства после развала Советского союза.

"Что касается господина Зеленского.. да, перед ним большие вызовы: страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Уровень ВВП не просто упал, а рухнул. В связи с утратой российкого рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Украина когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства… Это тяжелое наследие, и, конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", - сказал российский президент.

Ранее Путин охарактеризовал свои отношения с президентом США Дональдом Трампом.

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