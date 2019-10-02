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Путин озвучил ожидания от Зеленского

Комментариев: 2
Новый президент Украины "получил тяжелое наследие от своих предшественников", считает Путин.
Путин оценил экономическую ситуацию в Украине
Путин оценил экономическую ситуацию в Украине

Президент России Владимир Путин считает, что украинский коллега Владимир Зеленский в первую очередь должен решить, каким образом развивать отношения с Донбассом. Об этом Путин заявил в рамках сессии Российской энергетической недели в среду, 2 октября.

Путин отметил, что Украина утратила статус промышленно развитого государства после развала Советского союза.

"Что касается господина Зеленского.. да, перед ним большие вызовы: страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Уровень ВВП не просто упал, а рухнул. В связи с утратой российкого рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Украина когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства… Это тяжелое наследие, и, конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", - сказал российский президент.

Ранее Путин охарактеризовал свои отношения с президентом США Дональдом Трампом.

 

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Теги: Россия, Украина, Путин, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    02.10.2019, 19:02
Оценка:  +4
WTF2wtf
А нах нужны эти высеры оккупанта?
гитлер тоже чего-то ожи-дал от Сталина?
лицемерный ублюдок ...
Антибес    02.10.2019, 18:53
Оценка:  -6
Антибес
Зе ничего не решает.Он не принимает решений,он лишь исполняет решения других.Именно поэтому он и полезен практически всем.Но,влияния и репутации у него гораздо больше чем у его предшественника,свинорылого маньяка-алкоголика.
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