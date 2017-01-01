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Скалецкая встретилась с коллективом МОЗа после скандала

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Новый министр признала, что первый месяц работы оказался непредсказуемо тяжелым. Также она сообщила, что ее главный месседж - это совместно работать для страны.
Зоряна Скалецкая
Зоряна Скалецкая
wz.lviv.ua

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что хочет, чтобы каждый директорат и каждый департамент Министерства предоставил всю информацию по актуальным вопросам. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook по результатам первой встречи с коллективом Минздрава после начала конфликта 24 сентября.

"Мы не работаем в штатном режиме. Мы работаем сверхурочно. Я очень прошу, чтобы каждый директорат и каждый департамент настоятельно предоставил всю информацию по актуальным вопросам. Мы должны работать для страны, граждане ждут от нас над усилий", - отметила Скалецкая.

По ее словам, первый месяц работы оказался непредсказуемо тяжелым для правительства. Также она сообщила, что ее главный месседж, это совместно работать для страны.

"Работа каждого члена команды важна. Я жду от государственных служащих сверхусилий для результативной работы команды", - написала Скалецкая.

По ее словам, государственный служащий - это опора работы министра.

"Государственный секретарь получил от меня задание собрать предложения и предоставить проекты решений по организационным вопросам. Я надеюсь на нашу совместную работу. Надеюсь на ваш опыт и ваши знания", - написала Скалецкая.

Подробно о конфликте в Минздраве можно почитать в материале Корреспондент.net.
 
 

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Подробно о конфликте в Минздраве можно почитать в материале Корреспондент.net.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

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Теги: Минздрав, скандал, МОЗ
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Источник: korrespondent.net

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