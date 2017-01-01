В Кировоградской области действовала банда клофелинщиков

Злоумышленники подсыпали в напитки своих жертв лекарственное вещество, после чего отбирали у пострадавших драгоценности, мобильные телефоны и деньги.

Злоумышленники подсыпали своим жертвам сильнодействующий препарат и грабали их kg.npu.gov.ua

В Кировоградской области будут судить участников организованной преступной группы, которые, по данным следствия, совершали имущественные преступления. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе области.

Отмечается, что преступную деятельность группы организовал житель Кропивницкого, уроженец иностранного государства.

Лица входили в доверие к незнакомцам, подсыпали в напитки сильнодействующее лекарственное вещество, после чего отбирали у пострадавших драгоценности, мобильные телефоны и деньги. К гражданам, которые пытались сопротивляться, применяли физическую силу.

У участников группы обнаружили и изъяли вещественные доказательства, изобличающие их в преступной деятельности.

Доказали причастность членов ОПГ к уголовным преступлениям, предусмотренным статьями о краже и разбое.

У организатора группы также обнаружили оружие.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

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Ранее сообщалось, что в Киеве "таксисты"-клофелинщики ограбили десятки людей.

Также в Киеве поймали трех клофелинщиц. Они ограбили мужчину, подсыпав ему медицинский препарат.

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