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Русскоязычные школы перейдут на украинский язык в 2020 году - глава МОН

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Анна Новосад анонсировала переход всех русскоязычных школ на украинский язык преподавания с сентября следующего года.
Все русскоязычные школы через год перейдут на украинский язык
Все русскоязычные школы через год перейдут на украинский язык
pixabay.com
 
Министр образования Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы в стране перейдут на украинский язык обучения. Об этом она сообщила 3 октября в эфире телеканала Прямой.
 
"Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения", - указала Новосад.
 
При этом школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Европейского Союза, перейдут на украинский язык обучения с сентября 2023 года.
 
Минобразования подготовит обе категории школ к переходу на государственный язык обучения.
 
"Однако в таких школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой родной язык", - подчеркнула министр образования.
 

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Документ, в частности, определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти и образовании.

Языковой закон. Что думают соцсети и страны-соседи

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Теги: Языковой вопрос, Русский язык, видео, школа, школы, украинский язык
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Источник: korrespondent.net

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