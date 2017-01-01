Русскоязычные школы перейдут на украинский язык в 2020 году - глава МОН

Анна Новосад анонсировала переход всех русскоязычных школ на украинский язык преподавания с сентября следующего года.

Все русскоязычные школы через год перейдут на украинский язык pixabay.com

Министр образования Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы в стране перейдут на украинский язык обучения. Об этом она сообщила 3 октября в эфире телеканала Прямой.

"Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения", - указала Новосад.

При этом школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Европейского Союза, перейдут на украинский язык обучения с сентября 2023 года.

Минобразования подготовит обе категории школ к переходу на государственный язык обучения.

"Однако в таких школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой родной язык", - подчеркнула министр образования.

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Документ, в частности, определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти и образовании.

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