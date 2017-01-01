В Днепропетровской области легковушка влетела в столб, есть жертвы
В ночь на субботу в городе Покров Днепропетровской области в результате дорожной аварии погибли два человека и еще один пострадал. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 5 октября.
ДТП произошло в 00:20 на улице Партизанская. Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил столкновение со столбом.
Спасатели с помощью бензореза и гидравлических ножниц изъяли тела двух погибших и деблокировали пострадавшего из искореженного авто. Выжившего передали медикам.
Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области легковушка влетела в столб, есть жертвы
Накануне возле Львова на автодороге Львов-Шегини столкнулись грузовик и маршрутный автобус. Тогда пострадали 10 человек.
А в Александрии полицейский на Mercedes совершил наезд на велосипедиста. Последний от полученных травм умер в больнице.
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