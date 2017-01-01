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В Днепропетровской области легковушка влетела в столб, есть жертвы

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ДТП произошло в городе Покров. Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением.
Volkswagen Passat после столкновения со столбом
Volkswagen Passat после столкновения со столбом
ДСНС

В ночь на субботу в городе Покров Днепропетровской области в результате дорожной аварии погибли два человека и еще один пострадал. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 5 октября.

ДТП произошло в 00:20 на улице Партизанская. Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил столкновение со столбом.

Спасатели с помощью бензореза и гидравлических ножниц изъяли тела двух погибших и деблокировали пострадавшего из искореженного авто. Выжившего передали медикам.

Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области легковушка влетела в столб, есть жертвы

Накануне возле Львова на автодороге Львов-Шегини столкнулись грузовик и маршрутный автобус. Тогда пострадали 10 человек.

А в Александрии полицейский на Mercedes совершил наезд на велосипедиста. Последний от полученных травм умер в больнице.

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Теги: ДТП, фото, авария, Днепропетровская область, погибли, погибшие, Покров, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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