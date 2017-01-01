В общежитии в Днепре треснула стена: студенты эвакуированы

Причина обрушения устанавливается. Здание находится над бомбоубежищем и было построено на ленточном фундаменте еще в 50-х в районе, где есть системная проблема с промоинами.

В здании второго общежития Национального технического университета Днепровская политехника треснула одна из стен. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета в воскресенье, 6 октября.

Стена треснула 5 октября. Студентов, которые жили в общежитии, отселили. Сообщается, что перекрыто движение по прилегающим улицам.

"До заключения специалистов трудно назвать причину ситуации, которая произошла. Удалось избежать худшего. Сейчас отключены все коммуникации - газ и электроснабжение. Предпринимают чрезвычайные меры, чтобы избежать обрушения здания. Утром будет финальное заседание комиссии, будут окончательные рекомендации", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

"В целом в этой части города есть системная проблема с промоинами. Здание общежития возвели еще в 50-х годах. Она имеет так называемый ленточный, а не капитальный фундамент. Под домом также бомбоубежище", - говорится в сообщении горсовета.

"Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Был принят ряд неотложных решений. Запрещено пребывание в общежитии. Ограждена территория в радиусе 70 метров", - сказал начальник первой государственной пожарно-спасательной части восьмого отряда, капитан службы гражданской защиты Николай Белый.

Напомним, что ранее в Киеве произошел обвал в здании колледжа. В администрации Колледжа геологоразведочных технологий рассказали, что раньше там находилось общежитие, но сейчас там никто не живет.

Также сообщалось, что под Харьковом произошел взрыв в общежитии, есть пострадавшие. Взрывом повреждены входные и межкомнатные двери, окна и перегородки шести комнат общежития.

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