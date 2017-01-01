ДТП на Одесчине: фура столкнулась с легковушкой, есть жертвы

В аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

В селе Великий Дальник в Одесской области произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого погиб один человек, еще четыре получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в воскресенье, 6 октября.

По сообщению полиции, ДТП с участием автомобилей Mercedes и Renault произошло около 23:00 в субботу, 5 октября.

"В результате столкновения грузовика с легковушкой один человек погиб и еще четверо травмированы. Все пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Что стало причиной ДТП пока не сообщается. Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, что ранее возле Львова на автодороге Львов-Шегини столкнулись грузовик и маршрутный автобус. Тогда пострадали 10 человек.

А в Александрии полицейский на Mercedes совершил наезд на велосипедиста. Последний от полученных травм умер в больнице.

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