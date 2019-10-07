Знамя Национального Достоинства: Раде предлагают признать красно-черный флаг
В Верховной Раде Украины 4 октября зарегистрирован законопроект №8207, в котором предлагается определить официальный статус красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа. Символ хотят признать флагом Национального Достоинства и урегулировать его использование, предусмотрев наказание за публичное надругательство над ним.
“В современной украинской историографии красно-черный флаг является символом несокрушимости украинского духа, верности военным традициям и присяге на верность народу Украины. Красный цвет означает кровь, пролитую в борьбе за свободу Украины, а черный цвет, землю, на которую была пролита эта кровь“, - говорится в пояснительной записке к проекту закона.
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Нардепы предлагают утвердить перечень дат, в которые красно-черный флаг должен устанавливаться на зданиях государственных органов и органов местного самоуправления:
- День соборности Украины 22 января,
- День Героев Небесной сотни 20 февраля,
- День украинского добровольца 14 марта,
- День памяти жертв политических репрессий 21 мая,
- День Героев 23 мая,
- День Конституции Украины 28 июня,
- День независимости Украины 24 августа,
- День создания Украинской повстанческой армии 14 октября
- и День Вооруженных сил Украины 6 декабря.
Кроме того, в документе сказано, что местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней, в которые устанавливается или поднимается флаг Национального достоинства.
Ответственность за пренебрежительное отношение к флагу Национального достоинства или надругательство над ним предлагают приравнять к ответственности за подобные действия с государственным флагом Украины. То есть за публичное надругательство над флагом предлагается наказывать штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы до 3 лет.
Несоблюдение порядка использования флага Национального достоинства предусматривать штраф от 300 (5100 гривен) до 500 необлагаемых минимумов (8500 гривен). Повторно же совершенные в течение года после наложения административного взыскания неправомерные действия, согласно законопроекту, повлекут штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов.
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Соавторами законопроекта № 8207 “О Флаге Национального Достоинства“ являются 10 народных депутатов, среди них: председатель подкомитета по вопросам осуждения коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Ильенко, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Белецкий и заместитель председателя Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Евгений Рыбчинский,
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