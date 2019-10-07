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Знамя Национального Достоинства: Раде предлагают признать красно-черный флаг

Комментариев: 10
Предлагается определить официальный статус национального символа.
Знамя Национального Достоинства: Раде предлагают признать красно-черный флаг
facebook.com/vgosokilkrystynopil

В Верховной Раде Украины 4 октября зарегистрирован законопроект №8207, в котором предлагается определить официальный статус красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа. Символ хотят признать флагом Национального Достоинства и урегулировать его использование, предусмотрев наказание за публичное надругательство над ним.

“В современной украинской историографии красно-черный флаг является символом несокрушимости украинского духа, верности военным традициям и присяге на верность народу Украины. Красный цвет означает кровь, пролитую в борьбе за свободу Украины, а черный цвет, землю, на которую была пролита эта кровь“, - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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Нардепы предлагают утвердить перечень дат, в которые красно-черный флаг должен устанавливаться на зданиях государственных органов и органов местного самоуправления:

  • День соборности Украины 22 января,
  • День Героев Небесной сотни 20 февраля,
  • День украинского добровольца 14 марта,
  • День памяти жертв политических репрессий 21 мая,
  • День Героев 23 мая,
  • День Конституции Украины 28 июня,
  • День независимости Украины 24 августа,
  • День создания Украинской повстанческой армии 14 октября
  • и День Вооруженных сил Украины 6 декабря.

Кроме того, в документе сказано, что местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней, в которые устанавливается или поднимается флаг Национального достоинства.

Ответственность за пренебрежительное отношение к флагу Национального достоинства или надругательство над ним предлагают приравнять к ответственности за подобные действия с государственным флагом Украины. То есть за публичное надругательство над флагом предлагается наказывать штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы до 3 лет.

Несоблюдение порядка использования флага Национального достоинства предусматривать штраф от 300 (5100 гривен) до 500 необлагаемых минимумов (8500 гривен). Повторно же совершенные в течение года после наложения административного взыскания неправомерные действия, согласно законопроекту, повлекут штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов.

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Соавторами законопроекта № 8207 “О Флаге Национального Достоинства“ являются 10 народных депутатов, среди них: председатель подкомитета по вопросам осуждения коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Ильенко, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Белецкий и заместитель председателя Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Евгений Рыбчинский,

Как сообщалось, житомирский облсовет объявил 2019-й годом Бандеры.

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Теги: флаг, законопроект, Рада
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Комментариев (10)
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GentleAngel    07.10.2019, 16:16
Оценка:  -1
GentleAngel
Выглядит почти как флаг УССР: черное VS голубое; тризуб VS серп и молот. А как же декоммунизация?
Зорян_и_Шкиряк    07.10.2019, 15:57
Оценка:  +5
Зорян_и_Шкиряк
Вообще-то это расцветка траурной повязки. Такой флаг ужасен!
kapablankas    07.10.2019, 15:51
Оценка:  +6
kapablankas
накуй он нужен
Глод    07.10.2019, 15:47
Оценка:  0
Глод
Флаг Анголы тоже красно-черный.
Зелибоба    07.10.2019, 15:37
Оценка:  +10
Зелибоба
Опять галицаи навязывают всякую поеботу
asfd0    07.10.2019, 15:26
Оценка:  +13
asfd0
Опять этот западэнский популизм, прям как при пете. Достоинство голо-жопое )))))
asfd0    07.10.2019, 15:28
Оценка:  +11
asfd0
Это Знамя нужно признать галицким мотлохом.
Boxerogos    07.10.2019, 15:26
Оценка:  -3
Boxerogos
Это всё ерунда!Этот флаг необходимо сделать государственным!!!
Зелибоба    07.10.2019, 15:39
Оценка:  +9
Зелибоба
Государства галичина?
Boxerogos    07.10.2019, 15:59
Оценка:  +2
Boxerogos
Вообще-то это ирония была...Ну да ладно.)))))))))))
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