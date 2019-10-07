Знамя Национального Достоинства: Раде предлагают признать красно-черный флаг

Предлагается определить официальный статус национального символа.

В Верховной Раде Украины 4 октября зарегистрирован законопроект №8207, в котором предлагается определить официальный статус красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа. Символ хотят признать флагом Национального Достоинства и урегулировать его использование, предусмотрев наказание за публичное надругательство над ним.

“В современной украинской историографии красно-черный флаг является символом несокрушимости украинского духа, верности военным традициям и присяге на верность народу Украины. Красный цвет означает кровь, пролитую в борьбе за свободу Украины, а черный цвет, землю, на которую была пролита эта кровь“, - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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Нардепы предлагают утвердить перечень дат, в которые красно-черный флаг должен устанавливаться на зданиях государственных органов и органов местного самоуправления:

День соборности Украины 22 января,

День Героев Небесной сотни 20 февраля,

День украинского добровольца 14 марта,

День памяти жертв политических репрессий 21 мая,

День Героев 23 мая,

День Конституции Украины 28 июня,

День независимости Украины 24 августа,

День создания Украинской повстанческой армии 14 октября

и День Вооруженных сил Украины 6 декабря.

Кроме того, в документе сказано, что местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней, в которые устанавливается или поднимается флаг Национального достоинства.

Ответственность за пренебрежительное отношение к флагу Национального достоинства или надругательство над ним предлагают приравнять к ответственности за подобные действия с государственным флагом Украины. То есть за публичное надругательство над флагом предлагается наказывать штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы до 3 лет.

Несоблюдение порядка использования флага Национального достоинства предусматривать штраф от 300 (5100 гривен) до 500 необлагаемых минимумов (8500 гривен). Повторно же совершенные в течение года после наложения административного взыскания неправомерные действия, согласно законопроекту, повлекут штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов.

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Соавторами законопроекта № 8207 “О Флаге Национального Достоинства“ являются 10 народных депутатов, среди них: председатель подкомитета по вопросам осуждения коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Ильенко, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Белецкий и заместитель председателя Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Евгений Рыбчинский,

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