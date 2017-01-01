На базе отдыха под Николаевом рухнул балкон: Есть жертвы

В результате обрушения один из мужчин от полученных травм погиб на месте.

На одной из баз отдыха в селе Коблево Николаевской области обвалился балкон с тремя рабочими, один из них погиб, двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-отдел управления Нацполиции области.

Отмечается, что 6 октября трое жителей Ивано-Франковской области прибыли в Коблево для трудоустройства разнорабочими на одну из баз.

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“Чтобы осмотреть объем работы, мужчины поднялись на третий этаж сооружения, которое находилось в стадии демонтажа, и стали на бетонную плиту, которая осталась от балкона. От веса плита обрушилась вместе с людьми“, – говорится в сообщении.

В результате обрушения один из мужчин от полученных травм погиб на месте происшествия, второй с телесными повреждениями был доставлен в больницу, третий получил ссадины и синяки и от госпитализации отказался.

По данному факту начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч.2 ст.272 УК Украины).

Как сообщалось, в августе в центре Одессы рухнул балкон.

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