Названа стоимость командировки Зеленского в США

В Нью-Йорк глава государства отправился вместе с супругой, однако за нее Госуправление делами не платило.

Зеленский с супругой летал в США на Генассамблею ООН president.gov.ua

Командировка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки на заседание Генеральной ассамблеи ООН обошлась налогоплательщикам в почти 74 тысячи долларов и почти 120 тысяч гривен. Об этом в среду, 9 октября, сообщает 112 ua со ссылкой на ответ из Госуправлении делами.

Государственное управление делами для обеспечения рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки осуществило оплату расходов на командировки в сумме 73,6 тыс. долл. и 119 тыс. грн, а также авансовый платеж на расходы авиаперевозки официальной делегации 3 млн 883,4 тыс. грн, - отметили в ответе.

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В то же время оплату расходов первой леди Украины Елены Зеленской Государственное управление делами не осуществляло.

К слову, 23-26 сентября Зеленский находился в США с рабочим визитом и принял участие в 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, известно, сколько заработали народные избранники в сентябре. Арахамия получил 43,8 тысяч грн, Тимошенко - 37,1 тысяч грн., Бойко - 38,4 тысячи, а Рабинович - 37,4 тысячи.

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