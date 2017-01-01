Зеленский рассказал, какие медиа читает

Глава государства перечислил ряд СМИ, которые регулярно читает. Он также заявил, что знает как то или иное СМИ подаст инфрмацию.

Каждый вечер президент Владимир Зеленский тратит около двух часов на мониторинг украинских СМИ. Об этом он сказал в ходе своего пресс-марафона в четверг, 11 октября.

Глава государства также назвал медиа, которым больше всего доверяет.

"В каждом городе я хожу на улицу. Я всегда хожу и захожу в кафе. Я доверяю своим глазам и своим ушам. Это для меня СМИ №1. Поскольку я работал на телевидении, для меня люди №1 средство массовой информации", - сказал Зеленский.

Также он заявил, что лично читает массу украинских сайтов и каждый вечер обсуждает материалы в них со своими помощниками.

"Я читаю Facebook(…) Я знаю, что такое Вести, знаю, что такое Страна.ua, Детектор. Я очень хорошо знаю, что такое НВ (…), Украинскую правду, Корреспондент", - сказал глава государства.

Он также заявил, что знает особенности подачи материала разными СМИ, обвинив некоторые из них в передергивании и манипуляции.

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

Напомним, сегодня Владимир Зеленский с 10 утра проводит пресс-марафон. К нему уже вызывали врача-фониатра, который сделал специальные уколы для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.

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