Зеленский пригрозил сменить руководство МВД

Если к определенному сроку убийство журналиста Шеремета не булдет раскрыто глава государства отправит в отставку руководство МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сменит руководство Министерства внутренних дел, если не появятся результаты в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"Я хочу, чтобы мы закончили это дело. Мне, как и вам, нужен результат в этом деле. Если к тому сроку, к которому мы говорили, не будет результата - будем менять руководство", - отметил Зеленский.

Также он сообщил, что не может рассказать детали расследования.

"Если я вам отвечу - сорву операцию", - добавил президент. О какой именно операции идет речь, он также не уточнил.

Какизвестно, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

В августе 2019 года тогда еще генпрокурор Луценко заявил, что у следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета.

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