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На Запорожской АЭС произошел сбой в работе энергоблока

Комментариев: 1
Радиационная обстановка на площадке АЭС остается без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Энергоатом

В работе первого энергоблока Запорожской атомной электростанции (АЭС) произошел сбой. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Отмечается, что из-за обесточивания магистрали от резервного трансформатора собственных нужд №5 произошла потеря питания потребителей первого канала системы безопасности. Из-за отказа не включился в работу автоматически дизель-генератор №1.

Уточняется, что первый энергоблок Запорожской АЭС находится на планово-предупредительном ремонте, состояние реакторной установки - "перегрузка топлива".

В связи с происшествием была создана комиссия по расследованию причин сбоя. Радиационная обстановка на площадке АЭС остается без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.

Отметим, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей АЭС в Европе и имеет шесть энергоблоков с мощностью в 6 ГВт.

Напомним, сегодня Южно-Украинская АЭС (Николаевская область) запустила первый энергоблок после планового ремонта.

Ранее сообщалось, что в Украине все атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 года.

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Теги: АЭС, Энергодар, сбой, Запорожская АЭС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
vovaKor    11.10.2019, 20:13
Оценка:  0
vovaKor
америкосовский бензин не той системы,вот и сбои
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