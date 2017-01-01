В Винницкой области пьяный коп устроил ДТП, есть жертвы

Полицейский совершил выезд на встречную полосу. В результате аварии пострадали два человека и один погиб.

В Винницкой области полицейский, который находился в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали два человека и один погиб. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщается, полицейский совершил выезд на встречную полосу.

"Полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля марки Skoda Octavia, совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Audi 80, – говорится в сообщении.

В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были госпитализированы. Один из них скончался в больнице. Виновником аварии оказался сотрудник полиции - водитель сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции в Киеве.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Львовской области столкнулись локомотив и авто. В результате аварии пострадала 43-летняя пассажирка авто, которая получила телесные повреждения.

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